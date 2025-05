Eliminar el flúor del agua potable pública podría causar millones de caries más en los niños de EE.UU., estima un estudio

“Hemos tenido agua fluorada durante tanto tiempo y ha funcionado tan bien que hemos dejado de apreciar las cosas asombrosas que ha hecho”, dijo. “Cuando algo ha sido un éxito durante 80 años… no sabemos qué niño nunca tuvo una caries porque estuvo expuesto al flúor, y no sabemos qué adultos mayores no llevan dentadura postiza gracias a ello”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.