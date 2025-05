¿Qué se rompió en la vida de Ángela Aguilar? La cantante lo revela

“Por eso me gusta hablar sobre los migrantes, por eso me gusta hablar sobre la salud mental, por eso me gusta ser honesta, por eso me gusta sacar mi música”, añade Aguilar, quien en julio cumplirá un año de casada con Nodal.

“Fue una forma de liberarme a través de la música”, añadió la artista de 21 años. “Y decir lo que yo tenía que decir sin (hacer) una entrevista, un podcast. Esta es mi música y yo me sé expresar a través de eso. Entonces creo que sí, este último año casi me rompe y creo que como siempre lo he comprobado, la música me salva”, explica la joven, miembro de la llamada Dinastía Aguilar de grandes intérpretes de la música popular mexicana.

“Aquello que me hizo feliz, hoy me hace llover los ojos. Y ya me cansé que me digan ‘Todo va a estar bien’. Eso lo sé, pero también sé que siempre me va a doler”, dice la letra de este tema.

