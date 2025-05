Los aranceles, y con ellos toda la agenda económica de Trump, acaban de quedar sumidos en el caos

Elon Musk, uno de los mayores patrocinadores financieros de Trump y la cara visible del equipo DOGE de Trump, criticó el proyecto de ley esta semana, diciendo que el aumento masivo de la deuda estadounidense socavaba los esfuerzos del grupo de recortes de gastos. Ahora, ante la posibilidad de que la agenda de Trump no incluya aranceles, los republicanos que defienden el déficit en el Congreso podrían no apoyar los recortes de impuestos de Trump. Muchos ya estaban muy nerviosos por el costo de casi US$ 4 billones del proyecto de ley, incluso con cerca de US$ 1 billón en recortes impopulares a Medicaid.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.