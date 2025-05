Israel enfrenta crecientes críticas mientras la distribución de ayuda en Gaza se convierte en un caos

Pero muchos no recibieron la comida por la que esperaban desesperadamente. Videos desde el lugar mostraron a la seguridad dentro del sitio lanzando lo que parecían ser granadas aturdidoras a palestinos que esperaban afuera por comida. La GHF dijo que se usaron “medios no letales”, incluyendo “humo y disparos de advertencia,” cuando la multitud no se dispersaba. Testigos dijeron que las personas que no recibieron ayuda se llevaron mesas y sillas del sitio.

