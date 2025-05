Elon Musk afirma que su etapa en la administración Trump llegó a su fin

Con su retirada de la administración Trump, Musk anunció la semana pasada que planea gastar “ mucho menos ” dinero en política en el futuro, pero aún no está claro si estas declaraciones indican algún cambio en su compromiso de destinar US$ 100 millones a grupos políticos controlados por el presidente. Musk gastó previamente más de US$ 290 millones para ayudar a que Trump y otros candidatos republicanos al Congreso fueran elegidos en noviembre. Grupos vinculados a Musk también desembolsaron más de US$ 20 millones en una contienda por la Corte Suprema de Wisconsin a principios de este año, que su candidato preferido finalmente perdió.

