Elon Musk afirma que el proyecto de ley de Trump socava la misión de DOGE

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”, dijo el multimillonario tecnológico y donante de Trump a “ CBS Sunday Morning ”. “Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sé si puede ser ambas cosas”.

