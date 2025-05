50 Cent resta importancia a su mención durante el juicio de Sean Combs. Te contamos la historia de la disputa entre ellos

“Cuando hace eso, me hace gracia”, dijo Combs en aquel momento. “No me lo tomo como algo personal. Sé que tiene un sentido del humor diferente, y simplemente no forma parte de mi vida. No tenemos por qué cruzarnos nunca, y nunca diré nada negativo de él, porque no soy así”.

“No tengo ningún problema con Fif. Él me quiere”, dijo Combs. “¿No ven que me quiere? ¿De verdad creen que eso es odio? …Saben que me quiere”.

“¡Corten, corten! 🎬Un momento, PUFFY tiene un arma. No puedo creerlo, no me siento seguro. 😔Jajaja”, escribió 50 Cent en el pie de las fotos que publicó, que incluían tuits que resumían el testimonio de Clark.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.