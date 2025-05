Resumen del juicio de “Diddy”: exempleada de Sean Combs testifica que Combs amenazó con matar a Kid Cudi

Clark testificó que no pudo conseguir trabajo en la industria después de ser despedida en 2012 y recordó haber tenido una reunión con ejecutivos de Interscope Records que, según ella, era sobre un posible empleo. En cambio, Clark dijo que le dijeron que dejara a Combs en paz o la situación no terminaría bien para ella. El juez Arun Subramanian admitió una objeción de la defensa a su respuesta, lo que significa que el jurado no puede considerar la declaración en su fallo.

