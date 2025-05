¿Qué tienen de especial los gatos naranjas? Los científicos descubrieron que son ‘freaks’ de la naturaleza

“El objetivo es, sin duda, saber cómo fue la mutación”, señaló Barsh, “pero también queremos aprender más sobre los mecanismos mutacionales en general: ¿por qué es tan inusual y podría ocurrir el mismo mecanismo en otros genes que causan otros fenotipos en otros animales?”. Señaló que existen muchas afecciones en humanos que se consideran genéticas, pero para las cuales no se ha identificado ninguna mutación genética. Quizás, plantea, el problema no es solo que no hayamos localizado las mutaciones, sino que, en primer lugar, no comprendemos todas las formas en que las mutaciones pueden causar rasgos patológicos.

Una de ellas fue una pequeña deleción —pérdida de un segmento de ADN en un cromosoma o en un gen— de 5076 pares de bases que eliminó aproximadamente el 0,005% del cromosoma X en una región que no parecía codificar una proteína específica. La deleción no se localizó en un gen, donde suelen encontrarse las mutaciones. Sin embargo, la mutación se encontraba entre dos sitios asociados con un gen cercano llamado Arhgap36, que regula una importante vía de señalización hormonal utilizada por casi todas las células y tejidos de los mamíferos. No se conocía que tuviera ninguna conexión con la pigmentación. El gen ni siquiera está activado en las células productoras de pigmento.

