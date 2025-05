Patricio Albacete: “En el libro cuento mi historia deportiva, de vida, y pasamos por el conflicto que hubo en los Pumas”

CNN Radio Argentina

Patricio Albacete, referente del rugby nacional habló este sábado con CNN Radio sobre las gestas que alcanzó en el pasado y su libro Mil Batallas.

En Aire de Sábado con Guillermo Panizza indicó: “En realidad yo no tenía idea de contar sobre mi vida, cuando dejé de jugar no me parecía que por ahí podía llamar tanto la atención o que tuviera tantas cosas interesantes para contar, pero bueno, vino un editor que me propuso hacer el libro, charlé estas cuestiones con él de mis dudas, de mis interrogantes, me dijo que sí, que a él le encantaba, que quería llevar adelante el proyecto, arrancamos y por distintos motivos el proyecto se fue truncando, vino la pandemia, él tuvo una enfermedad muy grave, de hecho terminó, falleció lamentablemente, pero ya había hecho todo un trabajo importante con él y bueno, después me contacté con la gente de Planeta, nos pusimos de acuerdo y decidimos llevarlo adelante y terminé el trabajo con Marcos Caruso, que fue el escritor que me ayudó, digamos, a romantizar un poco la historia”, dijo.

“Es una parte muy importante de mi vida y una motivación muy grande, creo que todos los que migramos en su momento al rugby profesional fue exclusivamente por hacer crecer el seleccionado”, añadió.

En esta línea recordó: “Un Mundial soñado y además muchos de nosotros jugábamos ahí en Francia hace muchos años, consideramos a Francia nuestra segunda casa, teníamos mucha gente conocida, afectos, entonces la verdad que fue un Mundial que se vivió con mucha pasión”, señaló.

“Yo ya estaba en Francia hacía cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años. Me dio de todo. Francia la verdad que yo estoy eternamente agradecido. Ojo, igual obviamente nadie te regalará, tenés que ir a pelearla y a ganarte tu lugar, pero la verdad que la gente, los afectos que tengo allá, amigos que me van a quedar para toda la vida, creo que esos contactos, esa gente genuina que conoces, me dio Francia un montón de cosas inesperadas”, apuntó.

Con respecto a un retorno a Europa aclaró: “Hoy estoy con mi mujer acá, estamos felices los dos en Argentina, estamos cómodos, eventualmente si llegan a salir posibilidades, puede ser, pero en principio te diría que apuntamos más allá, quedarnos acá, por ahí sí aprovechar para viajar sí podemos, pero no más que eso”, agregó.

Por último sostuvo: “En el libro cuento mi historia deportiva, de vida, y pasamos por el conflicto que hubo en los Pumas, mi salida de los Pumas, que fue un poco conflictiva, pero bueno, sí, yo la verdad que soy un tipo frontal, me gusta ir de frente, me gusta hablar las cosas cara a cara y a lo mejor a veces mis formas pueden llegar a parecer violentas, agresivas, pero creo que en realidad hay una falta, en general hoy en la sociedad, una falta de comunicación, de valores, ética, entonces donde todo lo tibio se justifica de alguna manera, y bueno, no estoy entre ninguno de los dos, pero bueno, si trato de zafar, a veces creo que hay que tomar posiciones, y cuando uno tiene sus posiciones tomadas con convicción y valores que las justifican, no hay nada que hacer”, cerró.

