Trump firma decretos que, según la Casa Blanca, impulsarán la energía nuclear

Los decretos no incluyen la destitución o reemplazo de miembros de la Comisión Reguladora Nuclear, dijo el funcionario. No obstante, al ser consultado sobre si las acciones resultarían en una reducción de personal, el funcionario respondió: “La reducción de personal no está determinada en este momento, pero los decretos sí contemplan una reorganización sustancial de la organización”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.