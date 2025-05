Todo sobre la cena de Trump con los tenedores de su ‘memecoin’

“El otro Gobierno, no sé si eran creyentes o no, pero diría que si alguna vez hubieran podido ganar, lo cual nunca sentí, no podría creerlo, ¿se imaginan? ¿Se imaginan perder contra Joe? ¿Y ahora que le toque a Kamala?”, dijo Trump. “Soy el único que tuvo que vencer a dos personas”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.