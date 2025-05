Musk construye “la supercomputadora más grande del mundo” en Memphis. Residentes temen por su salud debido a la contaminación

Sin embargo, SELC sostiene que las turbinas de xAI no están exentas de permiso debido a su tamaño y a la contaminación que producen. “Nuestra posición es que (xAI) no tiene permiso y no debería operar”, dijo Anderson.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.