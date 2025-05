Las víctimas de deepfakes explícitos ahora podrán emprender acciones legales contra sus creadores

Algunas grandes plataformas tecnológicas, como Google , Meta y Snapchat , ya cuentan con formularios donde los usuarios pueden solicitar la eliminación de imágenes explícitas. Otras se han asociado con las organizaciones sin fines de lucro StopNCII.org y Take It Down , que facilitan la eliminación de dichas imágenes en múltiples plataformas a la vez, aunque no todos los sitios cooperan con estos grupos.

“He tenido que vivir a diario con el miedo de que estas fotos salgan a la luz o reaparezcan”, declaró Berry a CNN el año pasado en una entrevista sobre su apoyo a la Ley Take It Down. “Con la aprobación de esta ley, ya no tendré que vivir con miedo, sabiendo que quienquiera que publique estas imágenes será castigado”.

“Hoy, a través de la Ley Take It Down, afirmamos que el bienestar de nuestros hijos es fundamental para el futuro de nuestras familias en Estados Unidos”, declaró la primera dama este lunes.

La Ley de Retirada de Contenidos (Take It Down Act) también representa una de las primeras leyes federales estadounidenses nuevas destinadas a abordar los posibles daños del contenido generado por IA a medida que la tecnología avanza rápidamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley de Eliminación de Imágenes (Take It Down Act) en una ceremonia en la Casa Blanca este lunes. Además de ilegalizar compartir imágenes explícitas y no consensuadas en línea, ya sean reales o generadas por computadora, la ley también exige a las plataformas tecnológicas que eliminen dichas imágenes dentro de las 48 horas posteriores a su notificación.

