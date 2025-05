Conclusiones del juicio de Sean “Diddy” Combs: la madre de Cassie Ventura y un bailarín exótico testifican

Contó que había un dicho común entre los guardias de seguridad de Combs: “¿Sabes qué rima con cansado? Despedido” (En inglés: “You know what rhymes with tired? Fired”).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.