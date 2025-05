Los monos están secuestrando crías de otra especie en una isla panameña, algo que deja perplejos a los científicos

Cuando la ecóloga conductual Corinna Most leyó por primera vez sobre los secuestros de los monos en Jicarón, sospechó que algo más estaba pasando. “Probablemente se estén comiendo a esos bebés”, dijo Most, profesora asociada adjunta de la Universidad Estatal de Iowa que estudia a los babuinos. Eso fue lo primero que pensó. El secuestro para la depredación no es raro en el mundo animal, añadió Most, que no participó en la investigación. Pero a medida que se informó más sobre las observaciones del equipo, se sorprendió al descubrir que eso tampoco sucedía en este caso.

Pero existe una gran limitación en el trabajo de los investigadores: no sabes lo que no puedes ver, y las cámaras trampa no capturan lo que está sucediendo en las copas de los árboles, donde viven los monos aulladores. Por lo tanto, el equipo del estudio no pudo confirmar definitivamente cómo, cuándo o por qué los capuchinos secuestraron a los bebés.

