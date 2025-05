En una vida marcada por la tragedia, Biden, el “luchador”, enfrenta su última prueba

El próximo libro de Tapper y Thompson, “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again”, detalla varias anécdotas que plantearon preguntas sobre las capacidades físicas y mentales de Biden en el cargo, incluido el hecho de que Biden no reconoció al actor George Clooney en un evento de recaudación de fondos que copresentó en junio de 2024 y algunos asesores discutieron la posibilidad de poner al expresidente en una silla de ruedas en un segundo mandato.

