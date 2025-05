Sebastián Domínguez: “Parecería ser que es una relajación de controles”

En esta línea el experto remarcó: “ Por lo cual solo se podría, a través de una presentación espontánea, condonar intereses y multas. Y eso no va a funcionar, porque ¿quién va a pagar los impuestos aún cuando lo consiga? Digamos, sí no entró en el blanqueo una persona el año pasado, que era muy flexible, con un costo muy bajo, no va a ingresar ahora en una presentación espontánea para pagar el impuesto a las ganancias o el IVA de esas tenencias”, sostuvo.

