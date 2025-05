Rusia condena a un australiano a 13 años de prisión por luchar por Ucrania

La fiscalía rusa acusó a Jenkins de recibir entre US$ 7.400 y US$ 10.000 mensuales por luchar en Ucrania como mercenario. El Kremlin sostiene que los mercenarios están sujetos a enjuiciamiento penal y no tienen derecho a la protección que les corresponde como prisioneros de guerra según el derecho internacional.

