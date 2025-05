Qué impacto podría tener en Medio Oriente que Trump haya aceptado al presidente interino de Siria

“Nos alegra… gracias a Dios. Después de todos estos años, la economía pudo revitalizarse. Los precios son muy altos y los productos no están disponibles, así que, si Dios quiere, será el comienzo de una mejora económica en el país”, declaró a CNN George, residente de Damasco que prefirió no compartir su apellido. Sin embargo, el levantamiento de las sanciones no debe interpretarse como una aprobación tácita del régimen sin llevar ante la justicia a los implicados en el asesinato de minorías, afirmó.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.