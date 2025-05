Fernán Quirós : “Se necesita mantener la política de centro y no está polarización”

Consideró que “hay una polarización que no ayuda a aprender de los errores y los problemas porque no hay un lugar de diálogo para aprender de las otras personas” y señaló que “es una pena que Horacio Rodríguez Larreta haya seguido este camino, hemos trabajado juntos en momentos muy difícil, pero se necesita mantener la política de centro y no está polarización”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.