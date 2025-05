¿Qué problemas de salud tuvo José “Pepe” Mujica?

“Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia: por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna (contra el covid-19), yo no me puedo vacunar”, explicó Mujica en la sesión del Senado.

