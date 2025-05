Gobierno de Trump pone fin a base de datos sobre clima extremo que ha registrado el costo de desastres naturales desde 1980

“Lo que hace que este recurso sea exclusivamente valioso no es solo su metodología estandarizada a lo largo de décadas, sino el hecho de que se basa en fuentes de datos propias y no públicas (como estimaciones de pérdidas de reaseguro, informes gubernamentales localizados y bases de datos de reclamaciones privadas) que de otro modo son inaccesibles para la mayoría de los investigadores”, dijo Jeremy Porter, jefe de implicaciones climáticas y cofundador de First Street, una firma de modelado financiero de riesgos climáticos, a CNN por correo electrónico.

La base de datos de desastres de US$ 1.000 millones no es fácilmente replicable, como por una organización sin fines de lucro o una empresa privada, ya que contenía numerosos datos no públicos compartidos con el gobierno por la industria privada.

Según la base de datos, ha habido 403 desastres climáticos y meteorológicos que suman al menos US$ 1.000 millones en Estados Unidos desde 1980, sumando más de US$ 2.945 billones. Hasta el 8 de abril, no había habido ningún desastre confirmado de US$ 1.000 millones en 2025, pero se enumeran cuatro eventos con el potencial de alcanzar esa cifra, incluidos los incendios forestales en el área de Los Ángeles en enero.

