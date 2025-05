Así viven los papas en el Vaticano: residencias, estilos de vida y salarios

En el documental Amén. Francisco Responde, producido por Disney+, el sumo pontífice reveló que los papas no reciben un salario, al menos mientras ejercen el cargo. “Cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido (a la Santa Sede). Yo no tengo sueldo”, explicó, con naturalidad. Afirmó que su estilo de vida se asemeja al de un “empleado de medio nivel”, y que prefiere no generar gastos innecesarios al Vaticano.

