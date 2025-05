Por qué Pizzaballa, primer cardenal de Jerusalén y defensor de la paz, podría contar con pocas posibilidades de ser papa

“En este momento, tengo la impresión de que la institución de líderes está, en cierto modo, paralizada por su rol”, dijo Pizzaballa. “La lección que veo aquí es que la fe y el poder no se llevan bien. Si quieres ser libre como líder religioso, tienes que ser independiente de cualquier tipo de poder, ya sea económico, político, social, etc. Y ahora no hemos llegado a ese punto”.

Fue una “pregunta extraña”, recordó, pero su respuesta fue muy seria. “No esperaba la reacción. Una reacción maravillosa en el mundo, pero no para Palestina”, declaró a CNN. “¿Por qué por los niños israelíes y no por los niños palestinos? Mi respuesta fue… también por ellos estoy listo. No hay problema”. Lo que dijo en ese momento durante la llamada con los periodistas fue “muy ingenuo”, reconoció. Sin embargo, el hecho de que, en medio del caos y la escasez de liderazgo que ha caracterizado el período de guerra, ninguna otra figura, política o religiosa, local o global, haya replicado su propuesta reflexiva, le resulta sorprendente. Al igual que el hecho de que nadie en una posición de poder haya respondido.

