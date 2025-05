Los aranceles de Trump podrían costarle a Apple US$ 900 millones este trimestre, dice el CEO Tim Cook

“Suponiendo que las tasas, políticas y aplicaciones arancelarias globales actuales no cambien durante el resto del trimestre y no se agreguen nuevos aranceles, estimamos que el impacto sumará US$ 900 millones a nuestros costos”, dijo en una conferencia telefónica sobre ganancias trimestrales.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.