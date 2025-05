Los multimillonarios de la Casa Blanca no tienen idea de cómo viven los estadounidenses (y no parece importarles)

El problema es que la agenda arancelaria del Gobierno no hace nada para reducir los costos de las visitas al hospital, la vivienda o la educación superior. Si esas cosas no son esenciales para el sueño americano, no estoy segura de qué lo es.

El desliz de Trump sobre las muñecas no fue el primer momento de “que coman pastel” para la administración. En marzo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent (con un patrimonio neto estimado de US$ 520 millones), recibió críticas por su afirmación de que “el acceso a bienes baratos no es la esencia del sueño americano”.

