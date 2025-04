Trump culpa a Biden por el mal desempeño de la economía mientras analistas destacan problemas causados por los aranceles

“Este es el mercado bursátil de Biden, no el de Trump. Yo no asumí el cargo hasta el 20 de enero. Los aranceles pronto empezarán a hacer efecto, y las empresas están comenzando a trasladarse a EE.UU. en cifras récord. Nuestro país prosperará, pero tenemos que deshacernos del ‘lastre’ de Biden. Esto tomará tiempo, no tiene nada que ver con los aranceles, solo que él nos dejó con malos números, pero cuando comience el auge, será como ningún otro”, publicó Trump en Truth Social.

