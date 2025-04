Los primeros 100 días del regreso de Trump: poder, protestas y polarización

Pero los problemas económicos siguen ocupando los titulares. Y a medida que sus promesas de campaña de bajar los precios de manera instantánea no se materializan, las apariciones de Trump en una Oficina Oval muy redecorada con herrajes dorados les parece fuera de lugar y alejado de la realidad a algunos críticos. Él no se inmuta. También planea pavimentar el icónico Jardín de Rosas para crear un patio como el que tiene en Mar-a-Lago y habla de construir un salón de baile de la Casa Blanca con un costo de US$ 100 millones.

“Todos tenemos miedo”, dice. “A menudo me pongo muy ansiosa si expreso lo que pienso, porque las represalias son reales. Y eso no está bien. Pero eso es lo que me han pedido que haga, así que voy a usar mi voz lo mejor que pueda”, abundó.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.