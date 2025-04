Ron y Casey DeSantis tramaban una dinastía política en Florida, pero surgió un escándalo

La oficina del gobernador declaró que no tuvo participación en la adjudicación del contrato de Unite Us. Miguel Nevarez, portavoz del Departamento de Niños y Familias de Florida, afirmó que un equipo de negociadores del contrato seleccionó a Unite Us por unanimidad.

“En muchas organizaciones, ‘diversidad’, ‘equidad’ e ‘inclusión’ son solo palabras de moda”, decía una cita en la página web archivada de Unite Us. “Pero en Unite Us, la diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales para nuestra misión”. La página web parece no estar en funcionamiento.

Anteriormente, Unite Us había presumido públicamente en su sitio web de su compromiso con la diversidad en la contratación, baños neutrales en sus oficinas de Nueva York y Los Ángeles y el uso de pronombres de género en sus comunicaciones internas. Días después de que Casey DeSantis recorriera Iowa en junio de 2023 luciendo una chaqueta de cuero hecha a medida bordada con el lema “Where Woke Goes to Die”, Unite Us anunció un premio a la cultura laboral, destacando sus esfuerzos en DEI y que la mayoría de su personal estaba compuesto por mujeres, personas no binarias y pertenecientes a minorías.

Y luego está Unite Us, una empresa de tecnología sanitaria contratada para crear el portal web que conecta a las personas necesitadas con los servicios locales. Unite Us contó con un destacado equipo de cabilderos, entre ellos Dane Eagle, exsecretario del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida de DeSantis; su ex jefe de gabinete, Adrian Lukis; y la ex jefa de gabinete adjunta, Courtney Coppola. Nueve días después de que el estado firmara el contrato con Unite US, la campaña presidencial de DeSantis anunció que Coppola y Eagle formarían parte de su comité nacional de finanzas.

El presidente de la Fundación Hope Florida es Joshua Hay, CEO de Indelible Solutions, una empresa a la que el estado ha pagado decenas de millones de dólares desde que se unió a la organización benéfica, según informaron el Times and Herald. Su empresa donó US$ 125.000 a la reelección de DeSantis en 2022. Tina Vidal-Duart, miembro de la junta directiva de la fundación, es vicepresidenta ejecutiva de CDR Enterprises, una consultora que donó US$ 1 millón a un Super PAC que apoyó la campaña presidencial de DeSantis. Su esposo, Carlos Vidal, es el presidente y CEO de la empresa.

Tras las elecciones, los registros de financiación de campañas muestran que Keep Florida Clean transfirió US$ 1,2 millones al Fondo de Libertad de Florida, un comité político controlado por el gobernador. Este comité podría, en última instancia, utilizarse para apoyar las ambiciones políticas de Casey DeSantis. Un portavoz de las operaciones políticas del gobernador no respondió a una solicitud de comentarios.

A los pocos días de la donación, la fundación otorgó dos subvenciones de US$ 5 millones a dos grupos políticos, según documentos publicados inicialmente por el Tampa Bay Times y el Miami Herald y proporcionados a CNN por el abogado de la fundación, Jeff Aaron. Ambas organizaciones luego enviaron US$ 8,5 millones a Keep Florida Clean, un comité que lideró la exitosa lucha en noviembre pasado contra una medida electoral que habría enmendado la constitución estatal para legalizar la marihuana recreativa.

