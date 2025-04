Trump envió un shock al sistema estadounidense el primer día. Y no ha disminuido aún

Pero por el momento, tales tácticas son débiles destellos contra la candente tormenta de fuego de Trump. “Durante los próximos cuatro años, no descansaré. No me rendiré, y juntos, no fallaremos”, declaró el presidente ante un mitin de simpatizantes en Las Vegas.

“Sabían lo que estaban haciendo esta vez”, dice Charlie Savage de The New York Times en el programa “Washington Week with The Atlantic” de PBS. “Estaban bien preparados, esto tenía un guion… y realmente estaba desafiando los límites de la autoridad ejecutiva legítima con algunos de los decretos”.

Se declara a sí mismo presidente de la junta directiva del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, promete más entretenimiento cristiano y dice que tal vez debería ser el maestro de ceremonias de algunos eventos. Le dice al Tesoro que deje de acuñar la moneda de un céntimo. Ordena al gobierno que use pajitas de plástico, no de papel. “Estas cosas no funcionan”, dice. “En ocasiones se rompen, se desintegran”.

Pero Enrique Tarrio, exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys, no está satisfecho, a pesar de que Trump indultó a Tarrio, a quien se le había sentenciado a 22 años de prisión por conspiración sediciosa. “Estoy feliz de que el presidente no se centre en la retribución y se centre en el éxito”, dice en “Infowars” de Alex Jones, antes de pasar a arremeter contra quienes lo procesaron a él y a otros. “Pero te diré que no voy a jugar con esas reglas. Las personas que hicieron esto, necesitan sufrir las consecuencias”.

“Trump quería otorgar indultos el primer día”, le dijo Marc Caputo de Axios a Jake Tapper de CNN, “y a medida que se acercaban a esa fecha límite, se dieron cuenta de que realmente no podían hacer una revisión caso por caso… porque tomaría demasiado tiempo y él no tendría ese anuncio gigante que dar. Así que en un momento dado dijo: ‘A la m****a’, básicamente, por lo que me dijeron. “Vamos a liberarlos a todos. Liberemos a todo el mundo’. Y eso es lo que hicieron”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.