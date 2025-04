Germán Palacios sobre ‘El hombre inesperado’: “Pedí el texto, lo leí, me enamoré y me dieron ganas de actuarla”

CNN Radio Argentina

(CNN Radio Argentina) – El actor Germán Palacios dialogó este jueves con Regreso CNN, el programa de Mariana Arias y Pepe Gil Vidal, sobre la obra de teatro El hombre inesperado, escrita por la reconocida dramaturga Yasmina Reza.

“Pedí el texto y cuando lo leí me enamoré y me dieron ganas de actuarla”, contó Palacios, quien desde hace años sigue el trabajo de la autora de ART, a quien definió como “la dramaturga contemporánea más importante que hay hoy en el mundo”. Según relató, fue tal su entusiasmo con la obra que decidió hablar directamente con los productores: “Les dije: ‘yo me la quiero producir esta obra’. Y me la quiero producir. Sí”. Sin embargo, los productores le respondieron: “No, no, no, la vamos a producir nosotros”. Y a las tres semanas ya habían comprado los derechos.

El actor también compartió cómo fue el proceso previo al comienzo de los ensayos: “Estuve un tiempito solo sin compañera. Me quedé trabajando, estudiando, pensando posibles cosas de la apuesta”. Sobre la elección de la actriz que lo acompañaría en escena, explicó: “La verdad que no había muchas opciones de compañeras tampoco, no tenía una gran lista. Inés Estévez estaba entre las primeras”.

Palacios destacó la entrega de su compañera de elenco: “Inés trabaja mucho, tiene que trabajar mucho. Y no le saca el cuerpo. Le pone el cuerpo a todo”. Fue así que tomó la decisión: “Le voy a llamar igual. Le dije a mi hija que la iba a llamar. Y la llamé y me dijo que sí, inmediatamente. Obvio”.

Estévez se encontraba entonces en plena actividad teatral, ya que “estaba haciendo una obra y estaba por estrenar otra”. A pesar de eso, Palacios no dudó: “Dije ‘no importa, la esperamos’”. Y adelantó cómo fue el inicio del trabajo conjunto: “Nos pusimos a ensayar ahí mismo. Una vez por semana ya nos juntábamos”.

Sobre el proceso creativo y el espíritu de la obra, el actor contó que Yasmina Reza define sus obras como “partituras” que escribe como si fuera una música neófita, “como si escribiera de oído, pero lo que escribe son partituras”. “A nosotros nos gusta ese concepto. No es que cambiás la partitura porque te aburriste mañana. Tocás la pieza y le ponés la impronta del momento. En el teatro pasa eso, y si tenés buenos compañeros y la obra es linda, no te aburrís”, expresó.

El hombre inesperado es, en palabras de Palacios, “una obra hermosa, altamente poética”, que plantea la pregunta sobre cuánto de lo que nos sucede es azar y cuánto requiere una decisión consciente: “Muchas de las cosas no nos sucederían si no hay impronta de ir hacia algo. Hay días que salís mal, deprimido, sin ganas, y te sucede algo inesperado, hermoso, que te cambia el día. La obra habla un poco de eso y de cómo al azar también hay que acompañarlo”.

La historia gira en torno al encuentro fortuito entre un hombre y una mujer en un vagón de tren. “Ella es una gran lectora y lleva un libro de él en su cartera. Y él es un escritor muy famoso, en crisis”, relató Palacios. “Cuando ella lo ve, pasa todo esto: cuál es la relación, en qué momento intervienen uno y otro para que haya un encuentro. Todo lo que pasa es la decisión de cada uno para que eso que fue destino se convierta en algo más”.

El actor y director destacó la artesanía narrativa de la autora: “Plantea los tiempos de ese encuentro de un modo que no es literal, te deja un espacio para imaginar, para que vos decidas cómo será. Me gusta pensar que ella lo va a modificar a él, lo va a deconstruir, lo mejora. Él está como muy construido en una cierta caja y le cuesta moverse, pero se da cuenta de ella, le gusta. La necesita. Y está un poco harto de sí mismo también”.

También celebró un rasgo distintivo de la obra: la ausencia de tecnología. “Es una dramaturgia que está fuera de la telefonía, de la tecnología. No hay teléfonos en la historia. Hoy, en la dramaturgia actual, el teléfono o la computadora ocupan un lugar protagónico. A mí me gusta muchísimo eso”.

Finalmente, subrayó la maestría de Yasmina Reza: “Siempre encuentra una pequeña excusa –en este caso, un viaje París-Frankfurt– para desarrollar los grandes temas de la literatura y del teatro en un viaje corto, de un modo magistral. La gente lo que devuelve es esta sensación de estar ante una obra particular, que te invita a escuchar, a estar atento”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.