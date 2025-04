El papa Francisco impulsó reformas clave contra el abuso, pero su sucesor deberá asegurarse de aplicarlas

“Creo que ha hecho más que cualquier otro papa. Pero creo que aún queda mucho por hacer”, declaró Cruz a CNN en 2024. “Lo que me frustra es que la gente de la curia (la administración central de la Iglesia) y los obispos de todo el mundo no estén de acuerdo. Lo que me enfurece es que los sobrevivientes caminen por este mundo sin justicia… Es como alguien con cáncer y nadie hace nada”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.