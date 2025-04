Cardenal estadounidense acusado de encubrir escándalo de abusos sexuales ayudará a cerrar el ataúd del papa Francisco

Esta no es la primera vez que la participación de Mahony en un momento de transición papal ha generado controversia. En vísperas del cónclave de 2013 que eligió a Francisco, se firmó una petición en Los Ángeles instándolo a no participar. En esta ocasión, debido a su edad, el cardenal no tiene derecho a voto; solo los menores de 80 años pueden hacerlo.

