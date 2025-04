Diego Neria Lejárraga, primer transexual en ser recibido por un Papa: “Con Francisco sentí que tenía derecho a ser católico”

El español Diego Neria Lejárraga explicó que “las veces que hablé con Francisco siempre me llamó él. El Papa me dijo que quería conocerme. Nadie de mi familia me creía que iba a reunirme con él ”.

Sobre el inicio de la relación con el Papa contó que lo vio “por la tele y Francisco me cayó bien. Tres meses después de escribirle al Papa, me llamó. No podía creer que me llamara el Papa ”.

Destacó que “me hacía daño ir a una Iglesia a escondidas. Me sentía la oveja negra de mi familia. Me callaba todo para no hacerlos sufrir” .

