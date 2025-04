Labaqui: “El PRO y LLA pueden terminar arreglando en la provincia de Buenos Aires”

Y continuó: “Por más que uno presume que no va a ser tan paritario lo que hoy se ve en las encuestas entre PRO y La Libertad Avanza en la ciudad, no es tan parejito en la provincia. Entonces, si esos cuatro o cinco puntos de una lista del PRO autónoma le impiden a La Libertad ser la fuerza más votada, y el peronismo va unido —lo cual es un gran interrogante en la provincia de Buenos Aires hoy—, eso no le va a traer un dolor de cabeza”.

En cuanto a la salida del cepo, sostuvo que “uno de los grandes desafíos que enfrentaba el gobierno era comenzar a desmantelar el cepo, porque todavía siguen aspectos de los controles del tipo de cambio”. Y agregó: “Que no haya un aumento de precio y no tenga un impacto en la inflación, el gobierno lo manejó con éxito, pero la polémica del gobierno criticando a quienes tenían un escenario u otro lo pone a Milei cerca de Néstor Kirchner, que hizo un repaso de las consultoras que se habían equivocado. Pero eso no suma mucho”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.