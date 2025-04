Hombre que mató a 23 personas en un Walmart de El Paso se declarará culpable de asesinato casi 6 años después

“Solo quería que terminara”, dijo Meléndez. “Ya no tenía que revivirlo todo. Ya no tenía que ir al juzgado durante horas. Ya no tenía que soportar las sesiones informativas posteriores, que duraban horas y eran la misma charla una y otra vez. Estábamos listos para terminar con todo porque, sinceramente, es como revivir el trauma una y otra vez”.

