Atilio Benedetti: “Creo que está fuera de discusión esta necesidad de terminar con este tema que nos tiene atenazados”

“Así que me parece importante que podamos conversar incluso con nuestros gobernadores a los efectos de hacer acciones que puedan tener algún destino en un sentido positivo. La verdad que ya no hay forma de cómo explicar que el sector está atenazado por las retenciones, pero lamentablemente no podemos salir de la coyuntura porque el sector también forma parte de la necesidad política económica de la coyuntura. Bueno, veremos qué se puede encontrar”, cerró.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.