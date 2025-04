Ramiro Marra: “Decidí por ejemplo ser un candidato distrital”

Con respecto a una división del electorado mencionó: “Dividir el electorado me parece hasta una falta de respeto hacia el electorado. L o bueno es que esto que te estoy diciendo de dividir el electorado no lo digo ahora. Lo decían en el 2021 y en el 2023 cuando me hacían la misma pregunta”, completó.

En esta sintonía el candidato señaló: “Entonces por eso yo no respondo sobre esos temas y no me involucro en eso. Me concentro en lo que verdaderamente le preocupa a la gente, no en lo que me dice la gente. Eso es simplemente politiquería barata, no sirve de nada. No tomemos la política como si fuera una telenovela de las cinco de la tarde.

“Se basa en relaciones personales, en nombres propios y en rótulos de partidos. No lo voy a negar porque es lógico. Yo me tomé mi tiempo de reflexión para ver qué es lo que quería yo de la política y ahí descubrí que no era eso”, dijo.

