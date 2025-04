El Gobierno Trump sigue publicando información para presentar a Ábrego García como un miembro violento de una pandilla

Otro documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizado después de su arresto, en el que constaba que Ábrego Garcia no tenía “historial criminal”, indicaba que llevaba alrededor de US$ 1.178 en efectivo durante su arresto. Los documentos dicen que “los oficiales no pudieron determinar” si el cuarto hombre estaba afiliado a una pandilla. Fue liberado.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.