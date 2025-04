Cómicos como Tim Dillon ayudaron a Trump a llegar a los hombres jóvenes. Los demócratas quieren ser parte del show

El ascenso de los cómicos como influencers políticos lleva años gestándose. Los cómicos se han convertido en algunas de las celebridades más reconocidas y mejor pagadas del país. Según Billboard, los 10 mejores cómicos de 2024 recaudaron casi US$ 400 millones en entradas, un 52 % más que el año anterior. Los estadounidenses pasaron decenas de millones de horas viendo sus especiales en Netflix y otros servicios de streaming. La última entrega de Dillon, “I am Your Mother”, ascendió a la codiciada lista de los 10 más vistos de Netflix tras debutar el martes.

“No puedes ir a la guerra contra hombres blancos heterosexuales durante cuatro años y luego preguntarles por qué no votaron por ti”, dijo Dillon a CNN. “Me parece una locura. Me he burlado mucho de Meghan Markle. No puedo decirles: ‘¿Por qué no creen que Meghan Markle está viendo (mi especial)?’ Simplemente creo que hay que elegir mejor las peleas”.

