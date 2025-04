EE.UU. anuncia planes para cobrar tasas a los barcos chinos que atraquen en puertos estadounidenses

Los buques construidos en China, propiedad de empresas no chinas, pagarán US$ 18 por tonelada neta, con aumentos anuales de la tarifa de US$ 5 durante el mismo período, añadió Reuters.

A partir del 14 de octubre, los buques construidos y de propiedad china pagarán US$ 50 por tonelada neta, una tarifa que aumentará US$ 30 al año durante los próximos tres años, informó Reuters. Esto se aplicará si la tarifa es superior a un método de cálculo alternativo que cobra US$ 120 por cada contenedor descargado, aumentando a US$ 250 después de tres años.

