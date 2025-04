Juan Carlos Hallak: “Esto que hizo Trump es usarlo como arma de negociación”

“Si vamos al promedio del 16-17, que fue la última vez que las cuentas externas más o menos se estabilizaron, me lleva a 1.220, que es el nivel de precios que me imagino. Y por otro lado, viendo que la brecha más baja que hemos tenido, es decir, la brecha nos refleja muchas veces la incertidumbre de las dificultades que hay para el ingreso al dólar formal. Con este programa me parece que sacamos una incertidumbre que ya sabemos cuánto es el paquete del fondo, ya sabemos cuál es el nuevo esquema cambiario, todo esto debería tranquilizar un poco el dólar informal”, cerró.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.