Robert F. Kennedy Jr. dice que una nueva investigación encontrará la causa de la ‘epidemia de autismo’ para septiembre

El Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en el Baylor College of Medicine, es un investigador de vacunas que escribió un libro sobre su hija, llamado “Vaccines Did Not Cause Rachel’s Autism”. Señaló que las causas del autismo han sido “bien estudiadas por los NIH y sus beneficiarios en los diversos centros académicos de salud, y tenemos mucha información. Así que no entiendo qué nueva información repentina va a obtener [Kennedy] para septiembre”.

