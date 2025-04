Por qué ICE traslada a detenidos a cientos de kilómetros de donde fueron arrestados

“Cuando he tenido clientes, la dificultad reside en no contar con un sistema de apoyo, en no saber qué les va a pasar dentro de esos centros. Eso puede llevar a que la persona decida simplemente irse”, dijo Orozco.

¿Quién tiene derecho a tener derechos? Ciertamente no son las personas hacinadas en las celdas. No es el senegalés que conocí, que lleva un año privado de libertad, con su situación legal en el limbo y su familia a un océano de distancia. No es el detenido de 21 años que conocí, que llegó a este país a los nueve años, solo para ser deportado sin siquiera una audiencia.

