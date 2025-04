Las acciones estadounidenses se disparan después de un giro en la política comercial de Trump

Mientras tanto, el petróleo estadounidense invirtió su rumbo después de caer más temprano en la jornada. El petróleo estadounidense subió un 4,5 % a US$ 62,26 por barril. Antes del día había caído a US$ 57 por barril. El crudo Brent, el benchmark global, invirtió su rumbo después de haber caído brevemente por debajo de los 60 dólares por barril y ganó un 4 % a US$ 65,40 por barril. Ambos habían alcanzado su nivel más bajo desde 2021 antes en el día. Los precios del petróleo habían caído debido a que los inversores temen que una recesión global pueda reducir la demanda de viajes, transporte y envíos, todos los cuales requieren combustible.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.