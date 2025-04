Diez viajes a EE.UU., cero bilaterales: ¿obtiene Milei algún rédito por su incondicionalidad con Trump?

Schapiro sostiene que no es tan importante la relación personal entre los mandatarios. “A Donald Trump no le interesa tanto Milei en sí mismo por fuera de que es parte de un movimiento global del cual él es la principal figura”, explica, pero no interpreta el vínculo de Milei con el Partido Rrepublicano como una relación de beneficio en un sentido único.

Consultado por CNN, el abogado especializado en relaciones internacionales, Martín Schapiro, dice que no le sorprende que Argentina no haya recibido un trato diferencial a priori, pero que eso no va en detrimento del vínculo entre Milei y Trump, sino que tiene más que ver con una “fórmula polinómica”. Schapiro ve posible que Argentina sea uno de los primeros países que negocie con Estados Unidos. “No descarto que tenga un trato bueno por el vínculo bilateral que, además, no solo tiene que ver con la relación personal entre los presidentes sino con algunos factores de índole estructural”, subraya.

Como parte de las señales confusas que viene enviando el gobierno argentino, el ministro de Economía Luis Caputo habló de un desembolso de US$ 20.000 millones de libre disponibilidad desde un comienzo, cifra que no ha sido confirmada por la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, que se refirió a un primer envío del 40%, monto que rondaría los US$ 8.000 millones.

