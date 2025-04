La negativa de Trump a ceder ante los aranceles aumenta el riesgo de un desenlace catastrófico

Pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró este lunes que no plantearía la medida, ya que no tenía posibilidades de aprobación en la Cámara de Representantes republicana. Y la Casa Blanca ya ha amenazado con vetarla en cualquier caso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no mostró ninguna reserva con el presidente, declarando a Manu Raju de CNN: “Creo que hay que darle al presidente la libertad, el margen de maniobra para que haga lo que fue elegido para hacer, es decir, reactivar la economía y equilibrar adecuadamente nuestro comercio con otros países”.

El primer ministro de Israel trajo consigo una propuesta para eliminar el déficit comercial de Israel con Estados Unidos, después de que el aliado incondicional de Estados Unidos recibiera una sorprendente imposición de aranceles del 17% la semana pasada. Pero cuando se le preguntó si cancelaría el arancel a cambio, Trump reveló su opinión de que incluso los aliados están arrebatándole dinero a Estados Unidos. “Quizás no, quizás no. No olviden que ayudamos mucho a Israel. Saben, le damos US$ 4.000 millones al año. Eso es mucho. Mis felicitaciones, por cierto”, le dijo a su visitante.

