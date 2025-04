Carlos Bianco: “Axel Kicillof no se quiere emancipar de nada”

Finalmente, el funcionario bonaerense contó qué pasó con el control de alcoholemia: “Como cualquier ciudadano venía circulando rumbo a mi domicilio. Había un control, me pidieron los documentos, estacioné. Había gente filmando no identificado y di los papeles del auto. No es que por ser ministro tengo un derecho distinto. Elegí no hacer la prueba alcoholemia y pagar la sanción que corresponda”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.