Casa Blanca minimiza el derrumbe en los mercados por los aranceles de Trump y pide “no entrar en pánico”

“Stellantis no tiene por qué despedir a 900 miembros del UAW durante dos meses. Ese tipo de cosas son irresponsables, y no deberían estar haciendo eso. En lo que deberían centrarse es en poner en marcha esas fábricas de autopartes que tienen polvo y telarañas y aumentar su utilización de capacidad”, dijo, y añadió que no era “aceptable” que el fabricante de automóviles use motores fabricados en Italia.

Navarro agregó, “Pero quiero decirle al mundo aquí, si quieren venir a hablar con nosotros, no digan que quieren bajar los aranceles y terminar con eso. Es la trampa no arancelaria. Dejen de manipular su moneda, dejen de volcar cosas. … Es la trampa no arancelaria lo que más importa, y cuando quieran hablar con nosotros, vengan a hablar con nosotros sobre eso”.

